Jones Wheat Primary School Honor Roll

Published 10:01 am Wednesday, May 28, 2025

Kindergarten

A Honor Roll: Moana Anderson; Barney,Aubree;Barrett, Heidi; Barthel, Raiyna; Barwick, Paisley; Bell,Ky’Ree; Bowman,Isaiah; Boykin,Zenobia; Brown,Jace; Brown, Kingsley; Bruton,Grayson; Bryant, Kaylani; Burke, Pablo; Butler, Ja’Kobe; Camacho, Maria; Campbell, Kylo; Campbell, Ma’ laja; Chason, Ella; Clemons, Brantley; Conner,Mathias; Cox,Liam; Curles,Marleigh; Ezell, Imani; Ezell, Inaya; Faircloth, Caroline; Faircloth, Emmett; Feugson, Adira; Fuller,Kahli; Gadson,Janiyla; Glover, Forrest; Grant, K’yree; Hamilton, Brylan; Hayes,Sir; Henderson,Ah’Liela; Henderson,Calvin; Holland, Myles; Huntley, A’mari; Jackson, Emeri; Jacobs,Makel; Jenkins,K’Moni; Johnson, Cincere; Johnson, Josiah; Johnson, Ryan; King, Holden; Kirkland, Jonah; Logan, Da’ Sandra ; Lyons, Brantley; Marshall, Brailei; Massaline,Carter; McCullough, Avionna; McNease,Ronni; Merchant, Harrison; Merritt, Mazi; Miller, Yalasia; Mitchell, Korben

Morehouse,Harrison; Moye, Royalty; Myers,Braxton; Myers,Ronald; Nguyen, Dalilah; O’Neal, Justin; Owens, Braylen; Palmer, Knox; Patel,Vansh; Patterson, Secrete; Perkins, Lavender; Perry, Jakori; Poole, Colby; Powell, Alani; Ramer, Nakiah; Rand, Emory; Ray,Logan; Register,Ava; Scott, Grayson; Senior, E’rihanna; Sheffield, Richard; Smith, A’marie; Smith, George; Snell, Bradley; Spooner, Addison; Spooner, Stone; Thompson, Klylar; Thornton, Jonothan; Toomer, Aniya; Valdes, Sophia; Watson, Liam; Watts, Leyden; Willaims,Haleigh; Williams, Jessica; Williams,Tyler; Wimberly, Matalynn; Wright, Maverick; Wright, Montana

AB Honor Roll: Brock, Grayson; Chason,Alisa; Coleman, Issac

Gunera Mendez, Wilmer; Harrell, Princeton; Kirkland, Remington; Knowles, Kensley

Moore, Asaunti; O’Neal,Jake; Pope, Ariya; Rentz, Giles; Robinson, Jeremy; Rodriguez, Axel; Smith, Armani; Tarver, Heaven; Taylor, Mah’khaii; Wilson, Shepherd; Wilson, Taylor

1st Grade

A Honor Roll: Austin, Nola; Colon, Tiana; Connell, Fisher; Cook, Ellie; Cooper, Ivy; Cox, Ezra; Digby, Hampton; Ervin, Michael; Figgins, Tamiyah; Gail, A’Niyah; Grubbs, Fisher; Gunera Lagos, Eduar; Harrell, Liam; Hester, Damian; Hunger, Bradley; Johnson, Ahmere; Johnston, Case; Jones, Madison; Joseph, Zion; Kamann, Charlotte; Kelley, Messiah; Kirbo, Beau; Landers, Liam; Lane, Charleigh; Logue, Emmalyn; McMillan, Lawson; Mock, Vada; Novotney, Anneliese; Osborne, Maleah; Osborne, Michael; Owens, Aria; Perkins, Bella; Raymundo Gonzalez, Josue; Rentz, Jaxon; Slaymaker, Xeva; Sanchez Perez, Yaneli; Sapp, Brooklyn; Smith, Deacon; Wimberley, Kydall; Worthy, Khilynn

AB Honor Roll: Allen, Abrianna; Anderson, Miles; Anthony, Amir; Austin, Journi; Bailey, Ivee; Boatwright, Jai’lee; Boyge, Serenity; Burch, Avey; Burke, Rosahontas; Butler, Camille; Byrd, Lofton; Caesar, Layla; Cobon-Calmo, David; conner, Nevaeh; Denson, Royal; Elijah, Kailynn; Foster, Khiemme; Garcia Munoz, Yareliz; Glisson, Axel; Green, Jacquese; Greene, Kree; Griffin, Charity; Grimsley, Jah’Lyra; Harrell, Devarious; Hill, Rhett; howard, Faith; Hubert, Raylen; Jackson, Amar; Jackson, Amir; Jarrett, Emanuel; Jarrett, Empress; Jones, Adam; Jones, Riley; King, Athena; King, Dawson; Knight, Jase; Lang, Kemet; Lee, Gregory; Lee, Mariah; Matais Cruz, Brenda; Mccoy, Janiya; Moseley, T’kia; O’Neal, Alaysia; Pope, A’Miyah; Reese, Sawyer; Riley, Zoey; Rodriguez Perez, Aislyn; Sheffield, Khalil; shouse, Cassidy; Stuckey, Walker; Taylor, Trinity; Thompson, Kingsley; Toomer, Jayden; Torres, Nolan; Washington, Nylah; West, Ayce; White, Frank; Williams, Channing; Willingham, Peyton; Wilson, Beckett

2nd Grade

A Honor Roll: Akins, Lehonia; Boyett, Brody; Brailey, Kenneth; Bryan, Wyatt; Cox, Emmett; Davis, Bailey; DeJesus, Raul; Gomez, Jimena; Hayes, Prince; Henderson, Chlo’e; Hernandez, Mason; Huftstetler, Emma; Jackson, Mariyah; Jimenez-Lucas, Cristian; Keaton, Lauryn; Marshall, Chloe; McLendon, Faylee; Mendoza, Fernando; Patel, Aalok; Rivers, Ariana; Robison, Anthony; Smith, Cannon; Sosa-Lopez, Fernanda; Vanzo, Alexandra; Wade, Rex; Ezell Isabella

AB Honor Roll: Alvarado-Rodriguez, Rachel; Andrade, Francisca; Antelo, Salvador; Austin, Jordan; Breedlove, Kyla; Brooks, Macario; Brown, Railynn; Chiguil, Sandra; Clark, A’Miya; Cobon-Calmo, Rudy; Coward, Lucifer; Cruz, Julian; Cruz, Mateo; Davis, Isaiah; Davis, Quinton; Davis, Ryan; Douglas, Braylen; Fendig, Aurora; Fudge, Nevaeh; Gallo, Emily; Giddens,Grant; Glisson, Hutley; Good, Logan; Gordon, Raheem; Green, Mason; Hayes,Presley; Henley, Jayda; Hicks,Liam; Huynh, Ken; Jones, Josiah; Jordan, Jaxon; King, Aries; Lewis, Ruth Jean Lewis; Teagan; Long, Alijah; Mobley, Zenaria

Murphy, Christopher; Murphy,Mason; Osorio, Keyla; Powell, Kylar; Rangel Gonzalez, Valeria; Robinson, Kyla; Rodgers,Tristen; Sexton, Zain; Shockley, Eli; Smart, Jasiah; Smith, Azari; Thomas, Layla; Thomas,Jaxon; Toliver, David; Trolinger, Maura; West, A’keleous; Worlds, Zurri; Worthy, Khigen; Ezell, Isabella; Henderson, A’leiyah; Jackson, Zayna; Macmillan Avanna; Maxwell, Aeron; Stevens, Connor; Tarver, Timothy